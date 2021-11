Svelate le nomination per la miglior copertina del 2021 per Art Vinyl

Da anni Art Vinyl sceglie i migliori artwork musicali, e da qualche giorno è possibile votare, come sempre, e scegliere i 3 design preferiti tra le 50 nomination.

A questo link potete dunque votare le migliori 3 copertine del 2021 da una scelta di nomination, che qui sotto vediamo solo in parte:

C’è la copertina di “Bright Green Field” degli Squid, di “Comfort To Me” degli Amyl and the Sniffers, di “Friends That Break Your Heart” di James Blake, e molti altri.

Ci sono anche in palio dei premi ad estrazione tra coloro che votano.