[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz: Matteo Mannocci

Parte un nuovo podcast: la prima ufficiale di Indi(e)pendenze meets Kalporz vede ospite Matteo Mannocci, che parla con Matteo Maioli del meglio di Ottobre secondo Kalporz, tra hyper-pop, elettronica e i clamorosi ritorni di Sufjan Stevens e Tirzah.

Scaletta:

Cate Le Bon – Running Away (Mexican Summer, 2022)

Kelman Duran – Freddie King (Scorpio Red, 2021)

Jolly Mare – Vivo (International Feel, 2021)

Tirzah – Send Me (Domino, 2021)

Shushu – Something You Don’t Need To Know (Genome Mb 66.6)

Jpegmafia – Dirty (Autoprodotto, 2021)

The Knife – Full Of Fire (Rabid Records, 2013)

Sufjan Stevens & Angelo De Augustine – Olympus (Ashmatic Kitty, 2021)

Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.