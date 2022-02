L’agenda dei Live della settimana (#7, 2022)

Il mese prosegue solo con gli artisti di casa nostra: per quanto riguarda i grandi eventi, è esemplare il rinvio del concerto dei Cheap Trick al Fabrique di Milano del 19 Febbraio a data da destinarsi.

Mercoledì 16 Febbraio – GIOVANNI TRUPPI, Cap10100, Torino

Giovanni Truppi presenta “Tutto L’Universo, Antologia”. Ognuna di queste canzoni ha una propria traiettoria e contemporaneamente, come uno dei raggi dello stesso cerchio, porta verso le altre. Sono emozioni, stati d’animo, riflessioni e racconti vissuti e trascritti in bella copia. Giovanni Truppi è un artista che in poco più di un decennio e in cinque dischi ha saputo creare una cifra stilistica inconfondibile: una scrittura musicale varia, capace di attingere in egual misura da linguaggi diversi come il jazz, il rock, il punk e la canzone d’autore, unendoli a un’inventiva metrica e melodica che comprime o allunga le sillabe per meglio disporle tra le maglie dell’armonia.

Venerdì 18 Febbraio – MODER, Teatro Petrella, Longiano (FC)

In collaborazione con Trasporti Eccezionali

Lanfranco Vicari, in arte Moder, classe ‘83 è un rapper: uno scribacchino di canzoni nascosto tra le nebbie della provincia ravennate. Inizia a scrivere nel 2000, fondatore del collettivo “Il lato oscuro della costa” con il quale inizia a girare l’Italia su treni notturni e macchine di fortuna. La passione per musica e parole lo porta ad occuparsi di organizzazione e direzione artistica (al Cisim nella frazione multiculturale di Lido Adriano), a mescolarsi in esperienze teatrali, ad occuparsi di Laboratori di scrittura, a costruire collaborazioni con realtà musicali di ogni tipo, fino a insegnare “Tecniche di scrittura nel rap” all’università di Bologna. Il concerto di Moder sarà aperto da Thomas Cangini Bertoli aka Y0 e dall’Orchestra del Duca artisti emergenti, selezionati dal progetto Trasporti Eccezionali finanziato dalla Regione Emilia Romagna per la promozione della musica, che hanno realizzato una residenza creativa accompagnati da professionisti del settore al Teatro Petrella.

Sabato 19 Febbraio – MONOSCOPES + A/LPACA, Bahnhof Live, Montagnana (PD)

Apertura porte ore 22:00, Inizio live 22:30

Monoscopes è una band di pop rumoroso e psichedelico guidato da Paolo Mioni, ex Jennifer Gentle, e completato da Francesco Sicchieri, Francesco Pagliarin e Marco Degli Esposti. Il primo album “Painkillers And Wine” è uscito il 28 gennaio 2022 per Big Black Car Records. Nel disco troviamo dieci perfette canzoni indie-rock dal retrogusto di Americana da mandare giù con fiumi di melodie. Mioni le introduce così: “Molte canzoni presentano strutture semplici e lineari, con la parte vocale in primo piano, mentre in altre si affianca una più spiccata ricerca armonica e ritmica, con principali punti di riferimento Big Star, Spiritualized e Velvet Underground”. Quasi tutti i brani hanno a che fare con ferite di vario tipo e sono un tentativo di esorcizzarne la sofferenza.

L’album di debutto degli A/lpaca, “Make It Better”, è stato accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica. “Take the time for the beat and this time make it better”: è il loro manifesto. Christian Bindelli, Andrea Verrastro, Andrea Fantuzzi e Andrea Sordi suonano psych-rock che capta i segnali della Londra dei Soft Machine, li mescola con il krautrock teutonico dei Can, e infine aggiorna il tutto con l’esempio moderno dei Thee Oh Sees. In un mondo in cerca di guarigione, gli A/lpaca lanciano il loro invito alla bellezza, alla condivisione, al ballo.

Sabato 19 Febbraio – BLAK SAAGAN, Chiesa della SS. Annunziata, Pesaro

In collaborazione con Black Marmalade Records.

“Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo” è il secondo album di Blak Saagan, dopo “A Personal Voyage” del 2017 di stampo sci-fi. L’album, pubblicato il giugno scorso da Maple Death, 1000 Balles e Karakids Records, è una colonna sonora dal mood occulto di un film mai esistito ispirato al rapimento dell’ex premier Aldo Moro nel 1978 da parte dei terroristi delle Brigate Rosse.

Sabato 19 Febbraio – GIANCANE, Locomotiv Club, Bologna

Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di due album solisti ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca che ritroviamo in una scaletta che mescola sapientemente i due album. Tessera AICS obbligatoria

