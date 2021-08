SPARKS Festival, ci siamo! La playlist firmata 3KZ

3KZ è il nuovo progetto che vede ai comandi i due producer/dj Z.I.P.P.O. e Kaelan, un vortice sonoro che si compone di sintetizzatori, drum machine e ritmi sincopati, e lo showcase dell’etichetta Antistard Recs, che fa del crossover la sua filosofia, e che coinvolgerà M_Niceman, Lowmo, xdxschx, Caramel Chameleon.

Alla vigilia dell’ottava edizione di SPARKS Festival di cui anche quest’anno siamo media partner hanno preparato per noi una playlist di warm up per immergersi al meglio di due giorni di musica contemporanea da vivere immersi nello scenario unico del Parco Grotte di Putignano (BA), nel cuore della Murgia barese, una delle zone più affascinanti e ricche di tradizioni della Puglia.

Luke Slater – Expectation No.1



The Exaltics – 00022.000.8



Special Request – No Other Way To See It

Carl Finlow – Islands



Detroit In Effect – In Yo Face



2030 – Metasis



214 – Exposure To Winds

Tutte le info e gli aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di SPARKS Festival.