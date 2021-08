Entra nel vivo Acieloaperto 2021 a Cesena

Acieloaperto entra nel vivo della rassegna, accogliendo Radio2 tra i partner ufficiali di questa speciale nona edizione. Annullata la data dei KOKOROKO prevista per il 6 agosto alla Rocca Malatestiana. Purtroppo a causa delle restrizioni anti-covid nei tempi di permanenza per lavoro dall’Inghilterra, la band deve rinunciare ai primi due concerti del tour italiano, tra cui proprio quello in programma a Cesena il 6 agosto. è possibile chiedere il rimborso del biglietto ENTRO LUNEDÌ 16 AGOSTO tramite TicketOne: https://www.rimborso.info Si riparte quindi il 7 agosto con Venerus: cantautore, polistrumentista, produttore e astro nascente del songwriting nostrano, porterà dal vivo l’atmosfera del nuovo album “Magica Musica”, pronto a trascinare il pubblico della Rocca Malatestiana in un magico viaggio al ritmo di sonorità soul, R&B ed elettronica. Il 9 agosto sarà la volta di Valerio Lundini, una delle voci più originali della comicità italiana, che salirà sul palco della Rocca con il suo spettacolo (già sold-out) “Il mansplaining spiegato a mia figlia”. Nel nuovo surreale show dello stralunato comico e presentatore vivranno sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile.