[Coverworld] Beck approccia “You’ve Got A Woman”

Beck si è unito a Natalie Bergman per un nuovo singolo, una “hit estiva”, come l’anno definita loro.

In effetti “You’ve Got A Woman” gode della vocina sottile che sembra uscita dagli anni ’30 della Bergman e dagli abbellimenti (pochi, in realtà) di Beck, diventando una canzone pop-soul comunque elegante.

Ma è vero che “You’ve Got A Woman” è una cover (del 1975, opera di Lion), e se ci si va ad ascoltare l’originale si scopre che è molto più “pastosa”. Sempre tornare alle fonti.

E pure meglio – alla fine – era la versione del 2017 degli Whitney, più ruspante e graffiante.

Insomma, Beck è tornato in questo 2021 ma lo attendiamo a prove migliori.

(Paolo Bardelli)