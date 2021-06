“Solar Power” è il nuovo singolo di Lorde

Il nuovo singolo di Lorde è arrivato: si intitola “Solar Power” e, stando a una mail ricevuta dai suoi fan, anche il nuovo album, il terzo della cantautrice neozelandese, è in arrivo e porterà lo stesso titolo. A quattro anni di distanza da quello che critica e pubblico hanno incoronato come uno degli album pop più rilevanti dello scorso decennio, Melodrama, “Solar Power” è un ennesimo passo avanti da un punto di vista sia tematico che sonoro dell’autrice, che sembra aprirsi sempre di più al suo pubblico e voler accompagnare a una malinconia costante qualche raggio di sole.

Basso e chitarra sono del solito Jack Antonoff, già produttore e musicista in Melodrama. Le voci di contorno sono niente meno che di Clairo e di Phoebe Bridgers. Proprio Clairo ha annunciato oggi l’uscita del suo secondo disco, in arrivo a luglio, anch’esso registrato insieme Jack Antonoff. “Solar Power” è una danza ariosa e a tratti bipolare che sa alternare momenti di riflessione introversi e profondi a un’euforica energia. Anche il video diffuso insieme alla canzone mostra una volontà di apertura e una necessità di aggregarsi agli altri che porta con sé un forte carico emozionale e confessionale. Siamo di fronte a un pop leggero e maturo al tempo stesso. Il ritorno di Lorde non può che essere salutato da tutti come una grande notizia.