Ritornano i Sex Pizzul con un nuovo singolo

Uscirà a settembre il nuovo EP dei Sex Pizzul, SuperSocrates, out via Annibale Records e anticipato dal singolo “Dr. Socrates” disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il trio punk che prende il nome dalla curiosa e originalissima fusione tra il nome del mitico Bruno Pizzul e quella della band più discussa del punk britannico, i Sex Pistols, continua a perlustrare quella complessa e articolata strada che in qualche modo unisce il punk vero e proprio, il post punk, la new wave e persino il match rock.

In onore di una parte del nome che portano e in corrispondenza con l’inizio degli Europei di calcio, che è in programma proprio oggi, i Sex Pizzul guardano al calcio e per questo progetto si sono ispirati al talento brasiliano Socrates, dottore in medicina ancor prima che calciatore. Il brano, ritmato, energico e quasi vicino, in certi momenti, a una electro world music originalissima e coraggiosa, a tutti gli effetti una disco punk intrigante e avvolgente. A settembre potremo conoscere anche il resto dei brani che compongono l’EP.