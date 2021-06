“Boy from Michigan” è il nuovo album di John Grant

Esce oggi via Bella Union Boy from Michigan, il nuovo album di John Grant. Si tratta del suo quinto disco ed è prodotto dalla sua cara amica Cate Le Bon, la grande autrice originaria del Galles.

Boy from Michigan è il primo album del cantautore americano dopo Love Is Magic, uscito nel 2018. Dodici brani – che si estendono per settantacinque minuti, una durata notevole – densi e variegati costruiscono un album sicuramente non semplice ma avventuroso e appassionante. Ci sono episodi melodici e accattivanti, come “Billy”, e numeri cantautorali malinconici e talvolta anche un po’ ironici, come “The Cruise Room”. La ritmata e seducente title track del disco è accompagnata da un intrigante video che potete vedere qui sotto.