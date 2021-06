Acid Dad, qualcosa si muove a New York

Cosa si suona a New York? Siamo in attesa di vedere se dalla Grande Mela, dopo l’emergenza sanitaria, salterà fuori una nuova musica trascinante. Per ora, negli ultimi anni, i musicisti si sono spostati da NY a Los Angeles (l’ultima a farlo sarà Computer Magic, che infatti farà un concerto di addio il prossimo 18 giugno al Pop Shop di 251 Grand St, Brooklyn) per via della maggiore propensione al pop della West Coast, ma non possiamo dire che la tendenza continuerà così.

Se ascoltiamo i newyorkesi Acid Dad, diremmo che bisogna rimanere a NY. Nulla di nuovo, intendiamoci, anzi qui siamo dalle parti di una psichedelia DIY di band inglesi degli anni Novanta, ma può essere un buon indizio che qualcosa inizia a muoversi.

“Searchin'” è il terzo singolo dal nuovo disco della band “Take It From The Dead” in uscita il 16 luglio via The Reverberation Appreciation Society e Greenway Records.

Rough Trade e Fuzz Club faranno delle loro stampe esclusive.

Biografia ufficiale:

“Gli Acid Dad sono una band americana di alternative-rock composta dai cantanti-chitarristi Vaughn Hunt e Sean Fahey e dal batterista Trevor Mustoe. Vaughn ha iniziato a registrare la band nella sua cantina di Bushwick, NY, pubblicando i singoli “Brain Body” e il loro primo EP “Let’s Plan a Robbery”.

Apparendo dal vivo nella scena rock di New York City nel 2016, gli Acid Dad si sono rapidamente spostati su un palcoscenico mondiale con il loro album di debutto autotitolato, pubblicato da Greenway Records nel 2018. Durante il 2020, la band ha passato il tempo a costruire un nuovo spazio in studio nel Queens, NY, continuando a produrre in modo indipendente tutta la propria musica, l’arte e persino a costruire le proprie chitarre. Con un nuovo spazio e una nuova visione, la band ha prodotto il suo secondo LP, “Take It From The Dead”, impostato per essere co-rilasciato nel giugno 2021 dalla Greenway Records di Brooklyn e dall’etichetta della powerhouse psych LEVITATION, The Reverberation Appreciation Society.

“Take It From The Dead” presenta una serie di diverse influenze che vanno dal neo-psych degli anni 90, al moderno post-punk e al rock-n-roll degli anni 70. Gli Acid Dad hanno creato un disco che suona nuovo, eppure sembra nostalgico. In contrasto con il loro lavoro precedente, fanno uso di tempi più lenti ed espandono il loro suono per includere canzoni che sono sia più intricate che più ipnotiche. Per accompagnare il nuovo disco, la band ha trascorso l’ultimo anno collaborando con il video artista Webb Hunt, producendo video di arte psych e glitch che formano una controparte visiva alle distorsioni sognanti del loro suono.”

Take It From The Dead track listing:

Searchin’

BBQ

RC Driver

She Only Eats Organic

Good Time

Smile You’re On Camera

2 Face

Djembe