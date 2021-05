Cover Maggio 2021: Sons Of Kemet

Shabaka Hutchings è un nome che da qualche anno a questa parte riesce a infiammare gli animi degli appassionati di musica di mezzo mondo: partendo dalla scena nu-jazz inglese ai palchi dei più importanti festival nel nome di una formula musicale radicale e aperta alla sperimentazione e alla contaminazione.

Dalla nomination ai britannici Mercury Prize con il debutto dei The Comet Is Coming alle suonate con Sun Ra Arkestra, il sassofonista inglese è sicuramente tra le figure più musicalmente interessanti degli ultimi anni.

Con i Sons Of Kemet, tra i progetti principali dell’infaticabile jazzista, è pronto a far uscire il quarto album del combo Venerdì 14 Maggio per Impulse! Records, presentandolo come un poema sonoro incentrato sulla ricerca del Black Power come processo collettivo.

“Black To The Future” -questo il titolo del nuovo LP- esce tre anni dopo l’ultima fatica del gruppo, “Your Queen Is A Reptile”, ed è stato preceduto da due singoli: il videoclip di “Hustle”, con il featuring del rapper Kojey Radical e Lianne La Havas, e più recentemente la più jazzistica “To Never Forget The Source”, rievocando tradizionali visioni cosmologiche.

Nella tracklist compariranno anche i nomi di D Double E, Moor Mother, Angel Bat Dawid, Joshua Idehen. “Black To The Future” esce il 14 Maggio per Impulse! Records,



I Sons of Kemet sono i nostri artisti copertina per aprile 2021 sui nostri profili Facebook, Twitter e Instagram.

