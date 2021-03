Sons of Kemet: nuovo album in arrivo. Il video di “Hustle”

L’annuncio di uno dei dischi più attesi della stagione arriva con l’uscita di un video.

I Sons of Kemet sono tornati e pubblicheranno “Black To The Future” il 14 maggio su Impulse! Records. Il quarto album del progetto di Shabaka Hutchings è anticipato da “Hustle”, traccia dove alla voce compare il popolare rapper londinese Kojey Radical, con backing vocals di Lianne La Havas.

Tra gli altri guest del quarto album targato Sons of Kemet, figurano D Double E, Moor Mother, Angel Bat Dawid, Joshua Idehen.

Questo il video di “Hustle”.