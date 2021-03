Sónar si riorganizza: due nuovi appuntamenti autunnali

Per tornare a frequentare i festival che tanto amiamo, ci sarà da aspettare ancora un po’. Il Sónar di Barcellona, punto di riferimento per quanto riguarda la scena elettronica europea, ha spostato i suoi appuntamenti di Giugno al 2022 (nello specifico, le date che potete già segnare sul vostro calendario sono quelle del 15, 16, 17 e 18 Giugno 2022) in attesa di condizioni più favorevoli allo svolgersi di manifestazioni dal vivo. Si aspettano a breve le prime notizie sulla line-up prevista.

Detto questo, non temete: potremo già tornare ad avere un assaggio della manifestazione catalana questo autunno: Sónar ha infatti lanciato due nuovi appuntamenti con il primo AI and Music Festival di Barcellona, una due giorni incentrata sull’uso e le potenzialità dell’utilizzo delle intelligenze artificiali nel mondo della musica, che si svolgerà con varie attività in presenza e online il 27 e il 28 Ottobre 2020.

A fianco dell’AI and Music Festival si terrà la nuova edizione del Sónar CCCB, attivo nei due giorni successivi, nel quale si potrà assistere a talk, performance e dimostrazioni.

Per entrambe le manifestazioni si terrà un format ibrido, con parte della attività dal vivo e parte pensate per una fruizione online, per un totale di più di 60 occasioni alle quali prendere parte. L’AI and Music Festival sarà preceduto dalla formazione di un Thinking Lab, creato dall’Università della Catalogna, atto a promuovere un dialogo tra tecnologia, arte e scienza intorno all’utilizzo delle intelligenze artificiale.

Aspettando quindi con fiducia di poter tornare a Barcellona per assistere dal vivo a uno dei migliori festival elettronici europei, siamo molto felici che Sónar continui il suo impegno, creando anche contenuti in sinergia con esperienze locali e internazionali con le quali continuerà a essere attivo per tutto l’anno.