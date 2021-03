[Scoutcloud] Tex Crick: scrivere canzoni al piano nella Grande Mela

Australiano a New York, Tex Crick è l’ultimo dei romantici: “Sometimes I Forget”, scritta suonando un piano recuperato dalla strada e registrata su un otto tracce nel suo appartamento newyorkese, è un canzone ubriaca d’amore, che suona come se fosse scritta da qualche folle cantautore folk psichedelico impazzito per la vena autoriale soft rock di Cat Stevens e lo stile pianistico di Randy Newman. “My heart’s skippin’ like a stone/ I’m hooked on you through and through /I love everything you do”, canta Crick come se si aggirasse in solitaria a Manhattan, nel Central Park. E nella copertina di “Live In… New York City”, suo disco di debutto in uscita il 26 marzo per l’etichetta di Mac DeMarco, sembra quasi di vederlo.

(Monica Mazzoli)