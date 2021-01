“Madre” il nuovo EP di Arca

Un periodo d’oro per l’alien queen venezuelana, che a circa 6 mesi da “KiCk I” (uno dei nostri album del 2020) fa sentire di nuovo la sua voce con il ritorno a un’elementarità diversa, ma complementare ai risultati dell’ultimo disco. In collaborazione con il compositore Oliver Coates, l’EP raccoglie quattro variazioni della stessa composizione. Di “Madre” Arca ha detto:

“Ho scritto ‘Madre’ anni fa, e ho composto ‘Madreviolo’ suonando io stessa il violoncello, prima di lavorarci con Oliver. Dopo aver registrato ‘Madreviolo’ ho distrutto il violoncello che avevo comprato specificamente per questo. Doveva essere una cosa di una volta sola per la versione dove ho distorto la mia voce nel registro del castrato. Ma la versione originale con la mia voce non modificata – che mi è parso fosse necessario pubblicare insieme a ‘Madreviolo’ – aveva bisogno di un arrangiamento che io potevo immaginarmi ma ancora non sentire. Quando ho condiviso la versione a cappella con Oliver c’è stata un’incredibile risonanza e chimica; e dove è intervenuto lui, è nato il luogo del quale sognavo ma che senza di lui non avrei raggiunto.”

Foto di copertina: Unax LaTuente