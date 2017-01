Befana Rock a Cesena con i Giuda

La Befana Rock del Vidia quest’anno ospita i Giuda, band qui a Kalporz particolarmente “attenzionata”, come direbbero i Carabinieri (qui l’intervista ai Giuda del luglio scorso, opera di Monica)

Giovedì 5 gennaio sul palco del Vidia Club di Cesena, dunque, sul palco i Giuda e altre due band e dopo i live 18 dj “messi in campo da Alice Gualtieri”.

Warm up al Tamla di vicolo Cesuola dalle 18, in pieno centro di Cesena, con Alice Gualtieri in console che si alternerà con Ale Franchini e Pullo.

BEFANA ROCK – live GIUDA + THE ROCK’N’ROLL KAMIKAZES + THEE FUZZ WARR

Giovedì 5 gennaio 2016, dalle 21:00

AFTER SHOW Daniele Chiari + Alex Preti & Filippo Ferro + Vecchiette Assassine Scooter Club + Matteo Bocca + Paco Boss Cocky + Ferruccio Quercetti + The Terrible Cece + Lu Silver + Alice Gualtieri + Andrea Cumiana + Gianpaolo Martelli + Zigna + Franz Samsa + Antonio Fabbri + Ifter

Concerto al botteghino | 10€

Ingresso in lista entro l’1:00 (no concerto) | 10€ + 1 drink

http://www.vidiaclub.com | +39 349.1914005