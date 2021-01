[IT-alien]”Vieni con me”, il nuovo singolo di Marla

Baby, seguimi

E ti porterò sulla luna

Marla – all’anagrafe Carlotta Masetti – è attiva tra Pesaro e Milano da fine 2019 con un ambizioso progetto tra hip hop, r’n’b e nu soul: da oggi è al quarto singolo, “Vieni con me”, e punta chiaramente a una declinazione italiana di questi generi già intrapresa da artisti come Ghemon e che sull’onda del successo internazionale sta prendendo sempre più piede anche nella scena nostrana. E non è tutto: in Marla si inizia a intravedere anche una vena del cantautorato underground italiano postduemila, scanzonato e tremendamente orecchiabile (il nome Neffa vi dice qualcosa?) e il ritornello promette di non farsi scordare facilmente. La produzione di “Vieni con me” a cura di Atlas Diable è impeccabile e suadente, voce e testo si fondono in una serenata urban di attitudine da hit radiofonica. Serve dire altro?

Potete ascoltare il pezzo su tutte le nostre piattaforme, e sulla nostra playlist Spotify di IT-alien: