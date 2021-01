Gli Autechre remixano SOPHIE

Il pioneristico duo elettronico inglese degli Autechre, che pure nello scorso anno ci hanno regalato ben due album inediti, salutano l’inizio del nuovo anno con un nuovo remix. La ‘vittima’ dei loro smanettamenti è SOPHIE, con un suo singolo del 2015, “BIPP”.

Il pezzo originale presentava in pieno stile SOPHIE con sintetizzatori taglienti e linee vocali dal pitch alzato, il tutto come al solito ad altissima velocità; d’altra parte gli Autechre non potevano che renderla una loro versione. Le voci tornano a un’intonazione normali e i sintetizzatori diventano un apparato ritmico a basse frequenze bagnato di riverberi.

Non possiamo che essere felici di questo ‘episodio crossover’, sperando magari che abbia qualche seguito, mentre aspettiamo che SOPHIE pubblichi nuova musica, che manca dal remix album di “Oil Of Every Pearl’s Un-Insides” del 2019.

Ascolta “BIPP (Autechre Mx)” qui sotto: