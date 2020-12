U.S. Girls non vuole festeggiare il Natale

Non sentite anche voi, quest’anno, quella sensazione di perplessità e vago imbarazzo nell’appendere gli addobbi natalizi con una pandemia e una crisi climatica incombenti? Beh, non siete gli unici.

Con il solito sarcasmo sferzante che la contraddistingue, U.S. Girls ha pubblicato un pezzo che consiglia a Babbo Natale di rimanere a casa e provare a utilizzare il suo tempo per “conoscere meglio se stesso”. “Presents don’t mean sh*t“, i poli si stanno sciogliendo, le stagioni sono ormai indistinguibili tra loro: assurdo, secondo Meg Remy, continuare a festeggiare quella che, anno dopo anno, le sembra sempre di più soltanto una trovata per fomentare il consumismo. “Santa Stay Home” è un’anti “Jingle Bells” accompagnata da allegri suoni di campane e campanelle natalizie in sottofondo, e da un videoclip dove l’atmosfera gioiosa della vigilia potrebbe scivolare, da un momento all’altro, in un horror psichedelico.