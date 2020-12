Olivia Dean è già nel 2021

“What Am I Gonna Do On Sundays?” è il secondo EP della giovanissima Olivia Dean uscito venerdì scorso nel quale, tra gli altri, hanno messo le mani Oli Bayston (già producer di Lianne La Havas), Eg White (Adele, Sam Smith), Felix Joseph (Mahalia e Jorja Smith). Un plateau di esperti del migliore soul pop degli ultimi anni, dunque, ma anche il talento genuino di una ventunenne dalle idee chiare che nonostante la sua fama crescente non sembra essersi montata la testa e che ha sicuramente il dono, oltre che per il canto, anche per una scrittura fresca e semplice:”So even if I could, wouldn’t go back where we started/I know you’re still waiting, wondering where my heart is“, canta nel ritornello magnetico e scanzonato di “The Hardest Part”.

Il DSCVR ARTISTS channel di Vevo ha pubblicato una sua performance di questo pezzo, dove la vediamo già pronta per diventare star del soul 2021. Che altro dire? Ci auguriamo di recensire presto il suo album di debutto.