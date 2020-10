[Scoutcloud] Qur’an Shaheed: musica come specchio dell’anima

“Process”, EP di debutto della musicista losangelina Qur’an Shaheed, è tutto quello che dovrebbe essere un disco di soul contemporaneo: aperto alle contaminazioni di genere (elettronica, jazz…) e capace di raccontare storie dal carattere personale o universale. I cinque brani in scaletta, prodotti da Shaheed insieme a Jesse Justice (i due collaborano insieme dal 2017), hanno un respiro musicale profondo: caldi, intimi, introspettivi. Sentieri soul, jazz, hip-hop si intrecciano in un flusso sonoro dal groove riflessivo.

Musica che si fa specchio dell’anima.

“We just listen

To our hearts beat

Stop and let our minds meet

And there are times when

We get so high off our love

We can’t come down

And I don’t want to”

(da “Reach”)



(Monica Mazzoli)