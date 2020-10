Il ritorno dei Flyte, ascolta “I’ve Got A Girl”

La band inglese Flyte annuncia oggi il nuovo singolo, ‘I’ve Got A Girl’, presentato per la prima volta in ‘Whilst You Were Sleeping’, lo show radiofonico di Lauren Laverne su BBC 6 e terza anticipazione del loro nuovo album.

Registrato a Los Angeles con un dream team di collaboratori, dai produttori Justin Raisen (Angel Olsen, Ariel Pink) ad Andrew Sarlo (Big Thief, Bon Iver) fino ad Ali Chant (Aldous Harding. ‘I’ve Got A Girl’ descrive l’erosione di una relazione di natura professionale, con un partner creativo, a differenza dei primi due singoli ‘Easy Tiger’ e ‘Losing You’ che invece raccontavano la fine di un sentimento amoroso.

‘Se tutte le altre tracce di questo disco parlano di una relazione romantica che sta per finire, questo copre la perdita di una relazione creativa. Rompere con un amico e un membro della band. C’è sicuramente un’amarezza nel riascoltarlo, ma al centro c’è il suono di una band che si lascia andare completamente e che sta vivendo un momento veramente catartico. L’abbiamo registrato di sera molto tardi ed eravamo anche un po’ su di giri’, dice il cantante Will Taylor.

Durante un lungo tour negli Stati Uniti con Jade Bird la band ha registrato alcune cover di artisti collegati a città americane da Nashville a Chicago, da Judy Collins a Elliott Smith e in California, nella leggendaria area del Laurel Canyon, hanno registrato il nuovo album, la cui uscita è prevista per i primi mesi del prossimo anno.