Crea il tuo video (e un remix) per i King Gizzard

Che i King Gizzard stiano per uscire con un nuovo album non è una novità, avendo prodotto in 10 anni di vita ben 16 (S E D I C I) dischi. La prossima fatica del collettivo australiano è in arrivo il 20 Novembre, intitolata “K.G.”.

L’ultimo singolo, “Automation”, si trova già su tutte le piattaforme di streaming, ma la rock band ha deciso di rendere disponibili ai fan gli stems e le scene del videoclip per permettere ai fan di creare i propri remix e video per il brano e condividerli. Trovate tutto a questo link.

Inoltre, lo stesso giorno uscirà anche un disco live, che ripercorrerà il set tenuto a San Francisco il 26 Maggio 2016, “Live in San Francisco ’16”.

Che dire, dimostrate di essere altrettanto creativi e sfidate i King Gizzard creando la vostra versione di Automation!

“K.G.” esce il 20 Novembre per Caroline.