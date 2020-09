Gli IDLES il 3 giugno a Milano: da non perdere

La band post-punk inglese ritornerà in Italia con un nuovo appuntamento il 3 giugno al Fabrique di Milano con l’EUROPE TOUR 2021, data che si aggiunge a quella già annunciata del 15 luglio al Parklife Festival di Padova. Gli IDLES presenteranno così il nuovo album “Ultra Mono”, in uscita il 25 settembre per Partisan Records.

Negli ultimi due anni gli IDLES hanno confermato le intenzioni e il successo del debut album “BRUTALISM” (2017, Balley Records) con il successivo JOY AS AN ACT OF RESISTANCE (2018, Partisan Records) e il relativo tour mondiale. Quella che per The Line Of The Best Fit era già dagli esordi “one of the most exciting British bands right now” è stata capace di andare oltre le aspettative di pubblico e critica, affermandosi come icone dello scenario punk internazionale. “A Beatiful Thing: IDLES Live at Le Bataclan”, uscito il 6 dicembre 2019, ha poi catturato le vibrazioni e l’atmosfera del loro concerto in un luogo altrettanto iconico: una gemma capace di impreziosire un percorso discografico già illuminante.

Il terzo e attesissimo album “Ultra Mono”, anticipato dai singoli “Mr. Motivator” e “Grounds”, vedrà una serie di uscite, tra video e nuovi brani, che stanno accompagnando i fan fino alla release del disco.

Dopo la consacrazione internazionale, Ultra Mono nascerà con un feeling da disco hip-hop e dalle stesse viscere musicali dei precedenti, ancora una volta sparate da Talbot contro i problemi della società con la tipica attitudine della working class.

Gli IDLES tornano a Milano per un’imperdibile appuntamento il 3 giugno 2021 al Fabrique di Milano: una data da ricordare.

Info: Radar Concerti

Prevendite solo su DICE

