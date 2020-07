Viralissima, il festival ‘in differita’ nei club dell’Emilia Romagna

Dal primo al 28 luglio, tutte le sere alle 21:00, è in programma Viralissima, festival musicale digitale organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Ater Fondazione e LepidaTV, che andrà in onda nel canale televisiva LepidaTV (canale 118 del digitale terrestre e canale 5118 di Sky) e online nella pagina Facebook e nel canale YouTube di ERCreativae sui social di tutti gli artisti coinvolti La rassegna presenta 32 live, con oltre 200 musicisti coinvolti, che si sono svolti in 7 club e 1 teatro comunale e che sono stati ripresi da 4 troupe televisive.

L’iniziativa è nata per sostenere e dare visibilità alla ricchissima realtà musicale della Regione che, dopo l’emergenza Covid, torna a mettere in scena la sua straordinaria vitalità e la molteplicità dei linguaggi creativi che la percorrono.

Dal Bronson di Ravenna al Vidia di Cesena, dai Colombofili di Parma al Torrione di Ferrara, dal Centro Musica di Modena alla Bologna rock dell’Estragon e del Locomotiv Club, fino al gran finale al Teatro Comunale di Bologna che per l’occasione è svuotato dalle sedie e la platea trasformata in palco per l’esibizione della ERJ Orchestra, unico evento a cui è ammesso anche il pubblico che siederà nei palchi.

Un festival diffuso, ricco di appuntamenti nei quali si alterneranno giovani talenti e artisti di fama, formazioni che hanno fatto la storia del rock in Italia come Giardini di Mirò, Massimo Volume e Massimo Zamboni, e musicisti della nuovissima ondata, riflesso di una diversità che solca i generi, mescolando spesso riferimenti colti e Jazz, mercato e innovazione, espressione di una regione che, se vista dalla prospettiva di Viralissima, appare come un laboratorio vitale e in continua trasformazione.

Le puntate di Viralissima andranno in onda a partire dall’1 luglio fino alla fine del mese, alle 21, su LepidaTV, canale 118 del digitale terrestre e canale 5118 di Sky, sul sito LepidaTv (www.lepida.tv) e sul canale YouTube LepidaTV OnAir. Le repliche saranno rese disponibili sui canali social – Facebook e Youtube – di EmiliaRomagnaCreativa e sulle pagine web e social degli artisti e dei club che hanno aderito all’iniziativa.