La Top 7 della settimana (#18, 2020)

7. Beyoncé e Megan Thee Stallion pubblicano il remix di Savage

Finalmente uno dei più grandi prospetti di Houston e la regina indiscussa della città hanno deciso di fare le cose per bene, insieme.

Il remix della hit di Megan non è così scontato, considerando il cambiamento nel testo con l’aggiunta di nuove barre da parte sua e ovviamente il finale lasciato alla regina.

In aggiunta a tutto ciò, il ricavato sarà donato ad associazioni di supporto durante la pandemia.

Belle e brave, brave e belle.

6. St. Vincent e il suo podcast sotto la doccia

St.Vincent ha forse trovato ufficialmente il modo per rendere i podcast ancora più interessanti?

Il 29 Aprile è iniziato ufficialmente “Shower Session” dove Annie ci fa scoprire le novità che più hanno catturato la sua attenzione, live da sotto la doccia.

Qui sotto trovate il trailer:

5. Post Malone e i Nirvana, un esperimento riuscito

Se i Puddle of Mudd la scorsa settimana potevano fregiarsi del titolo di peggior cover dei Nirvana mai eseguita, lo stesso non si può dire di Post Malone.

Accompagnato da Travis Barker in una livestream di circa un’ora, durante la quale ha anche incoraggiato, come molti artisti durante questo periodo, a supportare il Solidarity Response Found dell’ONU.

Dopo aver dato uno sguardo al video, il tatuaggio “Stay Away” di Posty ha molto più senso.



4. ROSALÍA e il karaoke, un’idea dei featuring che vorremmo

In questa reclusione in cui siamo incappati, nessuno escluso, tutti stiamo inventando modi per sopportare il tempo che sembra scorrere più lentamente.

La Rosalìa l’ha buttata in karaoke, passando dal tradizionale flamenco di Lola Flores alle hit di Christina Aguilera,Beyonce, Billie Eilish e Dua Lipa. Ma la ciliegina sulla torta non poteva che essere Dear April di Frank Ocean. Qualcuno ha detto probabilissimo featuring?

3. Noel Gallagher tira fuori dagli archivi Don’t Stop, brano inedito degli Oasis

Ok, gli Oasis sono una delle band più divisive di sempre. Amore incondizionato o non sopportare nemmeno il vedere una foto su un giornale.

Dopo le recenti speculazioni su una loro reunion per cause di beneficenza, Noel Gallagher ha deciso di pubblicare una demo di “Don’t Stop”, brano inedito della band di Manchester cantato da lui.

2. Thom Yorke presenta “Plasticine Figures” in una livecall quasi struggente

La voce dei Radiohead, durante la sua apparizione da casa durante il Tonight Show di Jimmy Fallon, ci ha deliziato presentando un brano inedito chiamato “Plasticine Figures”.

A corollario di un brano composto soltanto da pianoforte e voce, il volto di Thom durante l’esibizione conferisce al tutto un’aria molto struggente.

1. Bandcamp rilancia la sua campagna di supporto agli artisti

Indubbiamente uno dei temi più controversi di questa emergenza mondiale, nel settore musicale, è la sospensione di tutti i live, attività che molto spesso tiene a galla la maggior parte della categoria, soprattutto per quanto riguarda gli indipendenti.

Bandcamp decide di continuare la sua campagna di supporto a questi rendendo nulle le fees su ogni vendita fatta, dopo gli ottimi feedback nella precedente occasione.

L’occasione sarà il primo venerdì dei prossimi tre mesi, a partire dal 1 maggio.

