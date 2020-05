Siamo tutti in deficit di attenzione per tutte le notifiche che riceviamo, però d’altro canto occorre pure – per una webzine come noi – esserci dove le notizie e le informazioni si veicolano.

Kalporz sbarca anche su Telegram, e sarà il luogo dove poter riprendere i temi kalporziani ma anche di ampliarli e approfondirli.

Unitevi a questo link!

(Paolo Bardelli)