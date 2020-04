Run The Jewels a Wall Street, vent’anni dopo i Rage Against The Machine

Era il gennaio del 2000 quando i Rage Against The Machine crearono scompiglio dalle parti di Wall Street per il video di “Sleep Now In The Fire”, diretto dal non ancora celebre Michael Moore.

El-P e Killer Mike sono tornati sul luogo del delitto, a marzo e qualche giorno prima dell’esplosione della pandemia, per girare un altro video iconico nel distretto finanziario di Manhattan. Il video del singolo “Ooh LA LA” (feat. Greg Nice & DJ Premier), estratto dal prossimo album a nome Run The Jewels, “RTJ4”, ha tra le sue comparse proprio Zack De La Rocha dei Rage Against The Machine che avevano scelto il duo hip hop più incendiario degli Anni Dieci come band di supporto nel tour del loro ritorno sui palchi di tutto il mondo. Tour che ovviamente è stato cancellato per l’emergenza Covid-19.

Il cantante dei RATM compare insieme ai due featuring insieme a una legione di ballerini, una flotta di mongolfiere e un mucchio di soldi in fiamme celebrano con ironia e spettacolarità la rabbia anti-capitalista del duo.

Il video è stato diretto da Brian & Vanessa Beletic, che avevano diretto in precedenza il video per “Legend Has It,” da RTJ3, singolo certificato oro scelto per la pubblicità del Super Bowl LI e per il film della Marvel Black Panther.