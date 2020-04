Aphex Twin pubblica nuove tracce su Soundcloud

Che stia per arrivare una nuova release per Aphex Twin? Dopo essersi fatto notare per una dichiarazione controversa riguardo al periodo difficile che la pandemia ci sta facendo attraversare, il profilo Soundcloud user18081971, da anni associato alla figura del mitologico producer inglese, ha sei nuove tracce pubblicate.

Nel 2015 l’account pubblicò un paio di brani che vennero poi ritrovati nell’EP uscito l’anno seguente, “Cheetah EP”.

I brani, che rimandano alle sonorità più ambient e chill della produzione di Aphex Twin,si spera che preannuncino una nuova uscita discografica, che manca dal 2018 con la pubblicazione dell’EP “Collapse”.

Tra i pezzi caricati, anche una “Tha2”, sequel del brano che compariva nel primo LP dell’artista, “Selected Ambient Works 85-92”.