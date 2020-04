Tanta nuova musica in arrivo dagli Autechre

I fan degli Autechre sono abituati ormai a release massicce di materiale inedito o dal vivo. Tanto per non smentirsi, il duo di sperimentatori elettronici ha rilasciato una raccolta di sette dischi live, facenti parte della collana AE_Live.

Le registrazioni vedono esibizioni datate dal 2016 al 2018, svolte a Dublino, Melbourne, Helsinki, Oslo, Zagabria, Tallinn e Nijmegen. Si possono acquistare sul loro sito come ascoltare in streaming, per un totale di quasi otto ore di panorami sintetici. E se in questa quarantena avete finito il catalogo di Netflix, forse ora sapete cosa fare.