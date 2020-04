[Anteprima] Nervi Cani, la compilation contro lo sconforto da Coronavirus

Kalporz ospita in anteprima la compilation di brani a cura di Nervi Cani, piccola etichetta (non solo discografica) modenese. Si chiama “Hidden sounds behind the window” e richiama volutamente la dimensione domestica che stiamo tutti vivendo durante questo inedito e spiazzante lockdown da Covid-19: uno scenario nel quale la musica, seppur impoverita dalla sua dimensione live, riesce comunque a conservare la sua capacità di connessione con gli altri. Per Nervi Cani l’idea di «una compilation contro lo sconforto da Coronavirus» nasce proprio da qui.

Buon ascolto.

A “Hidden sounds behind the window” hanno partecipato: hi.mo, Lobby Boys, Her Skin, Adult Matters, Ohio Kid, Ossaia, Auden, New adventures in lo-fi, Brianoize, White Sucks, Galatina, Luca Mazzieri, Garda 1990, Clever Square, Setti, L’Ultima Ora, Bluørangee.