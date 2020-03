Nicolas Jaar sta per tornare, ascolta il nuovo singolo

In questi giorni di confusione, almeno una buona notizia: sta per tornare Nicolas Jaar. Sempre di quest’anno è la seconda uscita del moniker Against All Logic, “2017/2019”, ma il disco in uscita il 27 Marzo per Other People sarà pubblicato con il suo nuovo di battesimo.

Ci aspetta dunque il seguito di “Sirens” acclamatissimo disco uscito nel 2016. Insieme all’annuncio, si può già sentire “Sunder”, primo singolo del nuovo album intitolato “Cenizas”.

Del disco si sa che comprenderà 13 tracce e featuring importanti, come quello di FKA Twigs e di Lydia Lunch, e che è preordinabile sulla pagina Bandcamp dell’autore.