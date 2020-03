Mac DeMarco e la sua web series su “Eternal Family”

Sperimentare nuova idee e creare format basati sul senso del bizzarro: questo sembra l’obiettivo di Eternal Family che propone di essere un modo nuovo per promuovere e realizzare contenuti legati ad artisti che vogliono sperimentare nuovi linguaggi. Sul profilo Instagram del direttore dell’operazione (Cole Kush) per raccontare l’idea sono state usate queste parole : “The goal is to create stable income and a place to try out ideas that can be self-produced and perhaps hard to pitch”.

L’abbonamento pagato per accedere alla piattaforma sarà versato (per il 60%) direttamente agli artisti che produrranno contenuti. Mac DeMarco dunque sembra essere un testimonial ideale per promuovere un servizio che vuole essere la versione stravagante delle piattaforme per tutorial.

Il primo contenuto del canadese è dedicato alle “echo chamber”.

Qui trovate il trailer che racconta cos’è Eternal Family: