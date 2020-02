Le sue canzoni, dice Jon Caramanica del New York Times, sono “post-songs”: “dei pastiche – in parte canzone rap, in parte effetto sonoro, in parte sketch comico”.

10k.Caash è nato a Dallas e ha appena compiuto 19 anni: il suo ultimo “Planet Swajjur” (Def Jam) è uscito lo scorso 31 gennaio e pare una collezione di frammenti brevissimi di sensazioni diverse in salsa rap/trap, di sound pop contemporaneo e musica per TikTok.