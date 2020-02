King Gizzard & the Lizard Wizard: due date a luglio

Qui su Kalporz non hanno bisogno di presentazioni: la band più prolifica del pianeta torna in Italia per due date, il 23 luglio a Sestri Levante per il Mojotic e il 24 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena per la rassegna acieloaperto.

I King Gizzard & the Lizard Wizard, poco meno che trentenni) e attivi solo dal 2010, hanno realizzato ben quindici album, dei quali cinque solo nel 2017, divenendo così da cult band a promessa mondiale del rock psichedelico.

Con un sound che fonde garage, freak folk, prog, surf, jazz fusion e heavy metal, la formazione guidata dal polistrumentista Stu Mackienze ha pubblicato solo lo scorso anno due nuovi album in studio: “Fishing for Fishies” (26 aprile 2019 via ATO Records) e “Infest the Rats’ Nest” (16 agosto 2019 via RTO Records).

I due album arrivano dopo la pausa presa nel 2018 al termine del tour e la pubblicazione di “Flying Microtonal Banana”, “Murder of the Universe”, “Sketches of Brunswick East”, “Polygondwanaland” e “Gumboot Soup”.

