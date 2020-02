Form Follows inseguono il ciclo della vita in “Ruje”

Abbiamo ospitato in première il primo singolo del nuovo album dell’eclettico duo Form Follows.

Ora questo lavoro, seconda opera del duo livornese e intitolato “Ruje” , è uscito oggi 14 febbraio 2020 per Fresh Yo! Label, in collaborazione con Meno Warehouse che gestirà la parte di booking.

E’ un concept in cui, tramite i campionamenti di musiche tradizionali, si mettono insieme passato e presente. “Ruje” infatti nasce come un esperimento sulle registrazioni effettuate da Diego Carpitella e Ernesto de Martino in Basilicata all’inizio degli anni cinquanta. I campionamenti di musiche tradizionali si uniscono dunque all’elettronica dei Form Follows, per creare qualcosa di nuovo.

Il disco vuole anche rappresentare, in una sorta di concept, il ciclo della vita, dalla prima volta in cui vediamo la luce, all’ultima volta in cui ci addormentiamo sognando.