Tre date dei Sebadoh a marzo

Il loro ultimo album, “Act Surprised”, è stato pubblicato lo scorso maggio in UK/Europa per Fire Records e in USA per Dangerbird Records, ma i Sebadoh – formatosi nel 1986 da Eric Gaffney e Lou Barlow – non hanno bisogno di presentazioni.

La band statunitense sarà a marzo 2020 in tour in Italia e più precisamente qui:

24 marzo 2020 – Bologna – Locomotiv

Tickets: 15€ + d.p. – https://www.boxerticket.it/sebadoh/

Tessera AICS 2019-20 obbligatoria

25 marzo 2020 – Rivoli (TO) – Circolo della Musica

Tickets: 15€ + d.p. – http://bit.ly/2MOwHzw

26 marzo 2020 – Milano – Serraglio

Tickets: 18€ + d.p. – http://bit.ly/Sebadoh_Mi

Il concerto di Rivoli (TO) si inserisce in questa programmazione del Circolo della Musica:

Mercoledì 5 febbraio | Xylouris White | € 10

Venerdì 7 febbraio | Robyn Hitchcock con Emma Tricca | € 10

Giovedì 27 febbraio | Wallis Bird | € 10

Giovedì 5 marzo | Damo Suzuki’s network con Xabier Iriondo (Afterhours), Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), Enrico Molteni (Tre Allegri Ragazzi Morti), Karim Qqru (Zen Circus) + ospiti | € 15

Sabato 14 marzo | Torres | € 12

Giovedì 19 marzo | Teho Teardo in Ellipses dans l’harmonie | € 12