Dopo molto silenzio, riecco gli Ultraísta di Nigel Godrich

Sappiamo tutti chi è Nigel Godrich, esimio produttore discografico, “sesto” Radiohead e anche musicista. Come tale ha messo in piedi, agli inizi degli Anni Dieci, il progetto Ultraísta con Laura Bettinson di cui vi abbiamo parlato molto qui su Kalporz, tra cui attraverso la recensione del debutto omonimo e un live report da New York del nostro Piero (ed era il 2012).

Se pensiamo poi al lavoro di Godrich nell’ultimo riuscito “Anima” di Thom Yorke, i motivi per attendersi un buon ritorno dagli Ultraísta c’erano tutti.

Ed ecco qui il nuovo video del primo estratto, “Tin King”, che però non fornisce troppe scosse e brividi di emozione: trattasi di un’ipnotica song dalle tinte sintetiche ma neanche poi troppo. Per essere al passo coi tempi da dei mostri come gli Ultraísta ci si aspetta di più, ma noi attendiamo l’intero album fiduciosi, eh.

(Paolo Bardelli)