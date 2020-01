Burna Boy per la prima volta in Italia!

Burna Boy arriva per la prima volta in Italia, per una data unica che lo porterà venerdì 7 febbraio

all’Atlantico di Roma. Afrobeat e dancehall per uno show tutto da ballare per il ventottenne nigeriano esploso ormai d qualche anno grazie alle sua musica black fresca e contemporanea che gli è valsa una nomination ai Grammy lo scorso anno e a una popolarità ormai consolidata, anche grazie a prestigiose collaborazioni con Ed Sheeran, Stormzy, Mabel.

Se seguite le nostre playlist, sapete sicuramente di cosa parliamo.

