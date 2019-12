[Première] Form Follows: hip hop, jazz e musica della Basilicata

In première, Kalporz ospita “A Li Ruje”, primo singolo dell’eclettico duo Form Follows.

Il secondo album del duo livornese, in uscita per inizio 2020, è un concept intitolato “Ruje” in cui, tramite i campionamenti di musiche tradizionali, si mettono insieme passato e presente. Nove brani per rappresentare il ciclo della vita: dalla prima volta in cui vediamo la luce all’ultima volta in cui ci addormentiamo sognando.

Così i Form Follows descrivono “A li ruje”:

“A li ruje” é una canzone (quasi) d’amore. Dentro c’è il jazz e l’hip hop, ma soprattutto la tradizione popolare della Basilicata, parte fondamentale della ricerca sonora di questo lavoro.

Ci sono l’adolescenza, le attese, le responsabilità e anche un po’ le sofferenze, che abbiamo cercato di raccontare attraverso la nostra selezione di suoni e di storie.”