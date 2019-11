Animatronic al Covo, vinci un omaggio!

La musica degli Animatronic nasce per gioco, senza regole.

Nel 2018, nel tempo libero e per pura voglia di suonare, si incontrano per le prime jam il batterista dei Verdena Luca Ferrari, il chitarrista Luca Worm Terzi e il percussionista Nico Atzori, al basso.

Da qui, l’evolversi della loro musica porta i tre a diventare gli Animatronic e a registrare (su nastro, in presa diretta) “REC”, il loro primo disco.

In uscita a novembre per La Tempesta Dischi, l’album è stato registrato e mixato da Alberto Ferrari presso l’Henhouse Studio e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Studio.

La band sarà di scena giovedì 7 novembre al Covo Club di Bologna.

