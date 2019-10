The Winstons, “Ghost Town”. Il video

Dopo il viaggio psichedelico a bordo di una barca (Around the Boat), i tre “fratelli” Rob (Roberto Dell’Era), Enro (Enrico Gabrielli) e Linnon (Lino Gitto) Winston – alias The Winstons – completano il mini-film con il secondo capitolo “Ghost Town”, nuovo video nonché nuovo singolo tratto dal secondo album “SMITH”, uscito a maggio per Tarmac / Sony.

Diretto da Roberto Delvoi (già regista del primo capitolo), “Ghost Town” è il secondo di un dittico di videoclip in cui la band rappresenta il suo immaginario sonoro: la psichedelia degli anni ’60 e ’70, gli studi di Timothy Leary, le dimensioni di Aldous Huxley, il surrealismo narrato da William Burroughs o la prima fantascienza, stella fissa nelle ispirazioni de The Winstons. Il titolo stesso del nuovo album “SMITH”, è ispirato al protagonista di “1984” di George Orwell.

Il tour autunnale inizierà il 31 ottobre a Roma @ Angelo Mai insieme agli Acid Mothers Temple, e proseguirà poi fino a gennaio 2020. Il calendario completo verrà presto annunciato.