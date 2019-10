Data la complessità, “I Am Easy To Find” non è stato un album facile da digerire e comprendere. Sicuramente molto più immediato e veramente profondo è il corto omonimo opera di Mike Mills.

Ora esce un ulteriore video di una canzone tratta dall’ultimo album dei National, e la loro visualità prepotente li ha portati ad ambientare “Hey Rosey” in un parcheggio con la danza di Sharon Eyal.

(Paolo Bardelli)