Riparte con Oli XL e Piezo la settima stagione di Club Adriatico

Riparte da giovedì 31 ottobre e dalla base di Ravenna la stagione di Club Adriatico, la settima, che anche quest’anno cercherà di sconvolgere appassionati e addetti ai lavori con le migliori vibrazioni della scena underground internazionale: per la prima serata alle Artificerie Almagià della Darsena di Ravenna, gli ospiti saranno Oli XL e Piezo, affiancati dal resident e fondatore di Club Adriatico, Pit.

Oli XL, giovane dj e produttore di Stoccolma, dopo aver sorpreso per la sua vena molto eclettica e imprevedibile con una serie di EP scritti tra i diciannove e i ventun anni e per le collaborazioni con PAN (nella playlisti Mono No Aware), Posh Isolation e Varg, ha pubblicato nel 2019 uno degli album più apprezzati di questa annata, “Rogue Intruder, Soul Enhancer”. Nel 2018 era stato chiamato da Club Adriatico nella ricca line-up di Loose, il festival organizzato dallo staff in Primavera, sempre a Ravenna.

Piezo, producer, dj e sound designer di stanza a Milano vanta release su etichette iconiche di Bristol, come Idle Hands e Swamp81 e anche lui, torna a Ravenna dopo la recente partecipazione a Loose.

Il prossimo evento di Club Adriatico, nella ormai consolidata alternanza tra Ravenna e Bologna, sarà al Covo Club.

