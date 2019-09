Tour Europeo di Angel Bat Dawid e “The Oracle” in vinile e CD

Siamo stati tra i primi a parlarvi, nella nostra rubrica [Scoutcloud], della proposta musicale di Angel Bat Dawid , musicista facente parte della nuova interessante scena jazz di Chicago.

“The Oracle”, album di debutto dell’artista pubblicato a febbraio di quest’anno dalla International Anthem solo in cassetta, uscirà – finalmente – anche in formato vinile e CD il 4 ottobre.

A supporto della (ri)pubblicazione del disco Angel Bat Dawid andrà in tour in Europa con la sua ensemble, The Brothahood (Adam Zanolini, Xris Espinoza, Norman W Long, Viktor Le, Isaiah Collier, Julian Otis e Najee-Zaid Searcy). Non è prevista, purtroppo, nessuna data italiana.