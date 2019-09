[Première] “Caffeine Rooms”, il pungente esordio degli oJama

“Caffeine Rooms” è l’album d’esordio degli oJama, alternative rock band toscana che, dopo il video-single d’anticipazione di giugno dal titolo “Old Key Studios”, presenta un lavoro sanguigno e senza filtri.

Le ambientazioni sono tipicamente indie ma dal gusto seventies, frizzanti à la Franz Ferdinand o erranti come un southern-rock rimodulato in chiave western, comunque sempre pungenti con quel pizzico di funk che non fa mai male.

Un album coinvolgente, come non è usuale da una band italiana.