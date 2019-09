jennylee delle Warpaint nel nuovo singolo di Trentemøller

Un featuring importante per Trentemøller nel suo nuovo e terzo estratto dal prossimo album “Obverse”, di cui vi avevamo parlato lo scorso giugno: jennylee delle Warpaint ha dato parole e voce alla canzone.

“Try A Little” è un nebbioso (e non poteva essere altrimenti) pezzo electro-dark in cui il testo racconta di una impasse che la protagonista subisce e cerca di superare smuovendo l’interlocutore ad agire, in una dichiarazione di estrema vulnerabilità:

Try a little

Work a little

Be a little bit more for me

Il video di “Try A Little” è opera del dal regista sperimentale e animatore nominato agli Emmy, Thomas McMahan.

“Obverse” esce il 27 settembre 2019 su In My Room.

(Paolo Bardelli)