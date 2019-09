DICE arriva in Italia per contrastare bagarinaggio e secondary ticketing

L’importante piattaforma internazionale DICE, che da anni si occupa a livello mondiale di ticketing, arriverà in Italia con i suoi servizi legati all’app utile per l’acquisto dei biglietti per eventi e concerti, ma soprattutto fondamentale per evitare fenomeni di bagarinaggio e secondary ticketing.

Le prime date, gestite dal celebre servizio inglese, saranno due show molto attesi: quello di FKA Twigs, il 29 novembre al Fabrique di Milano, e quello di Ricardo Villalobos, il 27 settembre ai Magazzini Generali. DICE, in questi anni, sta promuovendo le sue attività in molti paesi, non solo europei, la sua peculiarità non è solo nella sicurezza e nella vendita di biglietti “anti-bagarinaggio”, il sistema della piattaforma è incentrato anche sulla possibilità di scoprire nuovi eventi e nuova musica. L’app utilizza, per creare una rete personalizzata di eventi, algoritmi basati sugli ascolti personali di Spotify e Apple Music.

La piattaforma, in Italia, ha già chiuso alcune partnership in via esclusiva, come quella con RADAR Concerti, i Magazzini Generali e il Circolo Arci Ohibò. Il cuore dell’app sarà strutturato dunque nella creazione di un’interfaccia con eventi personalizzati e consigli di ascolto, in cui sarà possibile comprare, senza troppi problemi, biglietti direttamente legati ai nostri dispositivi.