Devendra Banhart a teatro a febbraio 2020

Devendra Banhart, uno cantautore più creativo del panorama hippie-folk statunitense degli anni Zero, si prepara a tornare nel nostro Paese domenica 9 febbraio 2020 al Teatro dal Verme di Milano.

Il 13 settembre 2019 è in programma l’uscita del nuovo album ‘Ma’ per Nonesuch, un album che racconta le diverse sfumature della maternità e che parla dell’amore materno tramite brani dai toni più semplici, intimi, e in lingue diverse. Il progetto discografico è anticipato dai brani ‘Kantori Ongaku’, un omaggio al musicista e produttore giapponese Haruomi Hosono, da ‘Abre Las Manos’, una ode al Venezuela, e dallo struggente ‘Memorial’.