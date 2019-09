Carla dal Forno verso una dystopian wave

Il nuovo video di Carla dal Forno, “No Trace” ha tinte blue e viola e sonorità wave o quasi post-punk vestite di un sentimento dream-pop straniante e distopico.

È il secondo pezzo (dopo “Took a Long Time“) tratto dal secondo album dell’artista australiana di base a Berlino, “Look Up Sharp”, in uscita il 4 ottobre 2019.

L’album uscirà per la sua Kallista Records, dopo l’esordio pubblicato del 2016 uscito per Blackest Ever Black.

Siamo ovviamente molto attenti all’evoluzione di Carla dal Forno